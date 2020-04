Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Mourinho relancerait le feuilleton Rakitic !

Publié le 25 avril 2020 à 22h00 par Th.B.

Désireux de redessiner les contours de l’effectif de Tottenham, José Mourinho compterait sur Ivan Rakitic pour redonner de l’élan aux Spurs la saison prochaine. Ce qui pourrait bien faire les affaires du FC Barcelone.

Ce n’est plus vraiment un secret désormais. L’été dernier, le FC Barcelone se serait efforcé de vendre Ivan Rakitic et l’aurait même proposé ses services au PSG afin de faciliter l’opération Neymar. Le Croate semble cependant s’être toujours montré désireux de rester au FC Barcelone, à l’instar de cet hiver. Sous contrat jusqu’en juin 2021, Rakitic ne devrait pas bénéficier d’une prolongation de bail de la part du Barça qui prévoirait de s’entretenir avec le joueur et ses représentants pour forcer un transfert cet été d’après SPORT. José Mourinho pourrait arranger toutes les parties.

Mourinho attendrait l’arrivée de Rakitic à Tottenham !

« C’est l'un des joueurs les plus sous-estimés du monde. Il a besoin d'améliorer son Instagram et les médias sociaux parce qu'en ce moment, c'est très important et il n'est pas très bon sur ce point, mais il est très bon sur le terrain » . Voici le message que José Mourinho avait fait passer à l'hiver 2019 à Ivan Rakitic sur le plateau de BeIN SPORTS lorsque le désormais entraîneur de Tottenham était consultant pour le média. The Special One pourrait donc confirmer tout le bien qu’il pense de Rakitic en lançant une offensive auprès du FC Barcelone cet été. Abdellah Boulma a expliqué sur son compte Twitter que les Spurs auraient l’intention de recruter le Croate et suivraient ainsi les directives du technicien portugais. De plus, le journaliste rappelle que Rakitic ne ferait plus l’unanimité à Barcelone. Reste à savoir si José Mourinho arrivera à ses fins avec le milieu du Barça .