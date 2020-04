Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement pour l'avenir de Griezmann !

Publié le 29 avril 2020 à 17h00 par B.C.

Dernièrement, un départ d'Antoine Griezmann a été évoqué, notamment à l'Inter Milan afin de permettre au FC Barcelone de récupérer Lautaro Martinez. Cependant, ce scénario serait irréalisable pour une raison bien précise...

Malgré le coronavirus, le FC Barcelone n'oublie pas Lautaro Martinez. Le club catalan chercherait actuellement le moyen de s'attacher les services de l'Argentin, et pourrait notamment se servir d'Antoine Griezmann pour parvenir à ses fins. Et le Français pourrait faire la différence. Réticent à l'idée de se séparer de Lautaro Martinez, l'Inter Milan pourrait finalement accepter de laisser filer son attaquant en cas d'offre de 90M€ + le transfert d'Arturo Vidal et le prêt d'Antoine Griezmann, selon les informations de Sport Mediaset. Interrogé sur cette possibilité, Gianluca Di Marzio reste toutefois sceptique sur cette possibilité.

Aucune chance de voir Griezmann à l'Inter ?