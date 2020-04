Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle sortie forte sur l'avenir de Cavani !

Publié le 29 avril 2020 à 7h15 par A.D.

En fin de contrat à l'issue du mois de juin, Edinson Cavani serait dans le viseur de plusieurs clubs, dont l'Inter. Claudio Anelucci, ancien agent du Matador, s'est prononcé sur un possible départ chez les Nerazzuri.

Edinson Cavani rejoindra-t-il l'Inter ? En fin de contrat à l'issue du mois de juin, El Matador serait de plus en plus proche d'un départ du PSG. Alors que Lautaro Martinez serait suivi de très près par le FC Barcelone, l'Inter pourrait se jeter sur Edinson Cavani pour remplacer son numéro 10. Lors d'un entretien accordé à Radio Sportiva , Claudio Anelucci, ex-agent du buteur du PSG, a évoqué un possible départ chez les Nerazzurri .

«S'il a déjà Lukaku et Martinez, l'opération Cavani n'est pas facile»