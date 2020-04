Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça bloquerait pour un prétendant de Cavani...

Publié le 28 avril 2020 à 19h15 par La rédaction

Pisté par l’Inter Milan dans le but de remplacer Lautaro Martinez de plus en plus proche du FC Barcelone, Edinson Cavani pourrait finalement ne pas rejoindre l’Italie. Explications.

Après plus de 300 apparitions et 200 buts sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani pourrait bien quitter le club de la capitale cet été. L’attaquant uruguayen sera effectivement libre de tout contrat au terme de la saison et de nombreux clubs souhaiteraient s’attacher ses services gratuitement. Ainsi, plusieurs clubs se seraient positionnés comme l’Inter Milan qui chercherait le remplaçant de Lautaro Martinez, en partance pour le FC Barcelone. Problème, le dossier vaudrait finalement beaucoup plus que 0€...

Un salaire à 14M€ beaucoup trop important !