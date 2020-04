Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo préparerait une offre de 22M€ !

Publié le 28 avril 2020 à 14h45 par H.G.

Alors que le PSG a coché le nom d’Alex Telles pour se renforcer côté gauche, Leonardo serait d’ores et déjà en train de préparer une proposition pour s’attacher les services de l’actuel joueur du FC Porto.

Si Juan Bernat est intouchable sur le côté gauche du PSG depuis son arrivée à l’été 2018, ce n’est pas le cas de Layvin Kurzawa. Transféré de l’AS Monaco à Paris en 2015, l’international français n’a jamais réussi à faire l’étalage de tout son talent sur la durée au sein du club de la capitale en connaissant de nombreux passages à vide et en se blessant trop souvent. Par conséquent, tandis que son contrat expirera en juin prochain, le PSG a décidé de longue date de le laisser filer librement et de ne pas le prolonger. Et comme le10sport.com vous l’a annoncé le 20 avril, cette tendance n’a pas changé puisque Layvin Kurzawa et ses représentants n’ont reçu aucune offre de la part de Leonardo. Par conséquent, le directeur sportif des pensionnaires du Parc des Princes s’est d’ores et déjà lancé en quête d’un renfort côté gauche et a coché le nom d’Alex Telles dans cette optique, comme nous vous l’avons également annoncé le 23 avril, bien qu’aucune offre contractuelle ne lui ait encore été transmise. Et si nous vous expliquions aussi que le PSG n’avait pas encore formulé de proposition pour s’attacher les services du Brésilien, la presse portugaise croit savoir les Parisiens pourraient prochainement passer à l’action.

Le PSG préparerait une offre de 22M€ pour recruter Alex Telles !