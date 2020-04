Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste s'envole pour Cavani...

Publié le 29 avril 2020 à 4h15 par La rédaction

En fin de contrat à l'issue de la saison, Edinson Cavani ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Quoi qu'il en soit, la piste menant à l'Inter Milan semble prendre du plomb dans l'aile.

Où évoluera Edinson Cavani la saison prochain ? C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre aujourd'hui. Et pour cause, alors que son contrat arrive à échéance au PSG, l'idée de voir le Matador rester au sein du club de la capitale n'est plus à exclure. Il faut dire que compte tenu de la crise actuelle, rare sont les clubs en mesure de payer son imposant salaire. A part en Angleterre, l'Uruguayen semble donc avoir peu de porte de sortie. Et comme l'explique son ancien agent Claudio Anelucci, Edinson Cavani ne rebondira pas non plus à l'Inter Milan.

Pas de place à l'Inter pour Cavani ?