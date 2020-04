Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces deux gros dossiers qui se confirment sérieusement !

Publié le 29 avril 2020 à 3h45 par A.M.

Comme révélé par Le 10 Sport, Leonardo s'est penché sur la situation d'Ismaël Bennacer (Milan AC) et Tiémoué Bakayoko (Chelsea). Deux pistes qui se confirment pour le PSG.

Plus le temps passe, plus les priorités de Leonardo semblent claires. En plus de renforcer les couloirs de l'effectif du Paris Saint-Germain afin de compenser les départs de Layvin Kurzawa et Thomas Meunier, le directeur sportif brésilien souhaite absolument densifier l'entrejeu du club de la capitale en recrutant de nouveaux milieux de terrain apportant de la taille et de la densité physique dans ce secteur de jeu. Dans cette optique, Leonardo s'intéresse à Ismaël Bennacer (Milan AC) et Tiémoué Bakayoko (Chelsea), comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité.

Leonardo suit bien Bakayoko et Bennacer