Mercato - ASSE : Ça bouge chez les Verts !

Publié le 29 avril 2020 à 3h30 par A.M.

Malgré la période de confinement imposée depuis plusieurs semaines, les clubs de football restent actifs en coulisses. C'est notamment le cas de l'ASSE. Et ces dernières jours, les choses ont bougé chez les Verts.

Depuis plusieurs semaines, Claude Puel a les idées claires concernant la stratégie à adopter. Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne souhaite un rajeunissement de son effectif qui passe notamment pas le départ de plusieurs cadres comme Stéphane Ruffier, Yohan Cabaye, Wahbi Khazri ou encore Yann M'Vila. Une stratégie confirmée récemment par les prolongations de contrat de Wesley Fofana (19 ans), Charles Abi (20 ans) et Mahdi Camara (22 ans) qui ont tous signé un nouveau bail jusqu'en juin 2024. Mais compte tenu du contexte actuel, d'autres départs pourraient être envisagés...

Plusieurs gros départs inévitables ?