Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça en confiance dans le dossier Ter Stegen ?

Publié le 29 avril 2020 à 15h30 par T.M.

Ces dernières semaines, le flou s’est installé autour de l’avenir de Marc-André ter Stegen. En réalité, au FC Barcelone, on serait plutôt confiant concernant l’avenir de l’Allemand.

A la recherche de liquidités pour renflouer les caisses, le FC Barcelone serait prêt à se séparer de quasiment tous ses joueurs. En revanche, il y aurait certains intouchables, comme c’est le cas de Marc-André ter Stegen, qui fait des miracles dans les buts catalans. Toutefois, dernièrement, l’avenir de l’Allemand est devenu incertain. En effet, alors que le Barça et Ter Stegen discutent d’une prolongation, un accord est très difficile à trouver, notamment en raison des demandes financières du protégé de Quique Setien. De quoi faire craindre à certains un possible départ...

Ter Stegen est gourmand !