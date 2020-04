Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu aurait tranché pour Todibo !

Publié le 29 avril 2020 à 16h30 par D.M.

A la recherche de liquidités, le FC Barcelone voudrait que Schalke 04 lève l’option d’achat présente dans le contrat de Jean-Clair Todibo, fixée à 25M€. Le défenseur français se plaît en Bundesliga et ne verrait pas d’un mauvais œil une possible vente.

Barré par la concurrence au FC Barcelone, Jean-Clair Todibo a changé d'air lors du dernier mercato hivernal. Le défenseur français a été prêté jusqu’à la fin de la saison à Schalke 04 avec option d'achat fixée à 25M€. En Bundesliga, l'ancien joueur du TFC a retrouvé du temps de jeu et pourrait rester en Allemagne la saison prochaine. Mundo Deportivo annonçait que Schalke 04 voudrait lever l'option d'achat de Jean-Clair Todibo, mais que le club allemand n'aurait pas les moyens nécessaires pour débourser la somme fixée. Le FC Barcelone n'aurait quant à lui pas l'intention de récupérer son défenseur et voudrait absolument le vendre à l'intersaison.

Le Barça prêt à vendre Todibo