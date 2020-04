Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme ouverture à 30M€ pour Tonali ?

Publié le 29 avril 2020 à 16h15 par T.M.

Alors que Sandro Tonali devrait être l’un des gros dossiers du prochain mercato, Brescia pourrait finalement revoir ses exigences à la baisse.

Depuis son retour au PSG, Leonardo cherche à répéter le coup qu’il avait réalisé avec Marco Verratti en 2012. Et pour y arriver, il s’est notamment tourné vers Brescia et Sandro Tonali. A 19 ans, le milieu de terrain est annoncé comme le futur du football italien. N’ayant pas réussi l’été dernier, le directeur sportif du PSG aurait bien l’intention de revenir à la charge cet été. Mais il faudra aussi faire avec une grosse concurrence à l’instar de la Juventus, de l’Inter Milan et du FC Barcelone, également intéressés par Tonali. Des prétendants qui viendraient d’ailleurs de recevoir une bonne nouvelle.

Un transfert à seulement 30M€ ?

A en croire les informations de Fabrizio Romano, la crise liée au coronavirus pourrait bien débloquer le dossier Sandro Tonali. Désormais, Brescia ne pourrait plus se permettre de conserver le joueur de 19 ans, dont le prix pourrait d’ailleurs être impacté. En effet, alors que le prix était dernièrement fixé à 60M€, il faudrait désormais compter 30M€ pour s’offrir Tonali. Une baisse de prix significative qui pourrait faire les affaires des prétendants et notamment le PSG.