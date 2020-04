Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme annonce sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 29 avril 2020 à 17h15 par T.M.

Alors que tout le monde s’interroge sur l’avenir de Kylian Mbappé à l’approche du mercato, Guillem Balague a été très clair concernant le joueur du PSG.

Malgré un contrat jusqu’en 2022, Kylian Mbappé n’aurait pas l’intention de continuer avec le PSG. Le Français rêve du Real Madrid et cela est réciproque. Toutefois, avec les répercussions financières du coronavirus, les Merengue devraient finalement attendre l’été 2021 pour passer à l’attaque. A ce moment, la Casa Blanca se retrouvera en position de force étant donné que le joyau français n’aura plus qu’un an de contrat. Alors que Leonardo cherche à prolonger Mbappé, il pourrait donc pouvoir souffler, voyant la menace s’éloigner cet été. D’ailleurs, à en croire Guillem Balague, cela serait une certitude : le Parisien ne partira pas cet été.

« Rien n’arrivera pour Mbappé cet été »