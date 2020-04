Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'issue du dossier Koulibaly d'ores et déjà connue ?

Publié le 29 avril 2020 à 21h45 par B.C.

Dans le viseur de Leonardo, Kalidou Koulibaly aurait finalement de grandes chances de rejoindre la Premier League. Explications.

Après six saisons au Napoli, Kalidou Koulibaly pourrait décider d'aller voir ailleurs cet été. L'international sénégalais est en effet dans le viseur de plusieurs clubs prestigieux, dont le PSG. Leonardo apprécie les qualités du défenseur central et souhaiterait le récupérer pour succéder à Thiago Silva. Mais cela n'est pas gagné pour le PSG. Comme vous l'a révélé le 10 Sport, Koulibaly n'est pas très emballé par le projet parisien, raison pour laquelle Leonardo envisage désormais de conserver Thiago Silva, et d'autres clubs l'ont déjà approché, à l'image de Newcastle, disposé à lui verser un salaire de 12M€ par saison. Mais il pourrait y avoir de la concurrence en Premier League.

Cela devrait être l'Angleterre pour Koulibaly