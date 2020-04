Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une pépite du Real Madrid pour succéder à Kurzawa ?

Publié le 29 avril 2020 à 17h45 par A.D.

Alors que Layvin Kurzawa est en fin de contrat, Leonardo serait en quête d'un nouvel arrière gauche. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG pourrait se jeter sur Sergio Reguilon cet été.

Leonardo aurait coché le nom de Sergio Reguilon. En fin de contrat à l'issue du mois de juin, Layvin Kurzawa serait de plus en plus proche de quitter le PSG. Pour le remplacer, Leonardo s'activerait en coulisses et aurait déjà activé plusieurs pistes, dont Alex Telles et Theo Hernandez. Dernièrement, le directeur sportif aurait activé une nouvelle piste, et il s'agirait de Sergio Reguilon.

Sergio Reguilon dans le viseur de Leonardo ?