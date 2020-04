Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane impuissant dans le dossier Camavinga ?

Publié le 29 avril 2020 à 14h00 par La rédaction

Sur les tablettes du Real Madrid, Eduardo Camavinga pourrait finalement rester au Stade Rennais. Le clan Pinault aurait décidé de se servir de ce gros dossier pour faire grandir le club breton.

Il y a plusieurs semaines, Olivier Létang quittait le Stade Rennais. Une véritable bombe tant le club breton semblait redorer son écusson depuis quelques saisons. Le journal L’Equipe a révélé quelques jours après son limogeage que l’ancien président aurait lancé des négociations avec le Real Madrid pour Eduardo Camavinga et que cela aurait en partie coûté sa place. Pisté par Zinédine Zidane, la pépite du Stade Rennais est cependant très appréciée par les dirigeants du club breton et notamment François-Henri Pinault. Aux dernières nouvelles, l’entraineur du Real Madrid devrait avoir beaucoup de mal à s’attacher les services du milieu de terrain l’été prochain.

La ferme position du clan Pinault !