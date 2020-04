Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Koulibaly a reçu une très grosse offre…

Publié le 26 avril 2020 à 22h15 par Alexis Bernard

Courtisé par le PSG, Kalidou Koulibaly accorde sa préférence au championnat anglais et un club de Premier League vient justement de dégainer une grosse proposition.

A l’affût des propositions du marché, dans la perspective d’un transfert lors du mercato estival, Kalidou Koulibaly plaît à de nombreuses écuries. En France, le PSG apprécie très fortement son profil et l’imaginait tout à fait, ces derniers mois, associé à Marquinhos en défense centrale, pour prendre la succession de Thiago Silva. Mais le dossier est complexe et possiblement très onéreux, en transfert comme en salaire. Et comme révélé par le10sport.com , Koulibaly n’est pas chaud pour le projet parisien (raison pour laquelle Paris a fini par se résoudre à envisager une prolongation de Thiago Silva plutôt qu’à finaliser le recrutement de son successeur). S’il pourrait obtenir des conditions salariales très avantageuses et rejoindre un projet sportivement très ambitieux, le Sénégalais n’est pas chaud à l’idée de revenir en France et de devoir gérer les à-côtés d’une aventure à Paris. Sa préférence va beaucoup plus nettement à la Premier League. Et une écurie anglaise vient justement de lui transmettre une offre.

La grosse offre de Newcastle