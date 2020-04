Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Boudebouz va plomber un très joli coup pour Puel !

Publié le 30 avril 2020 à 3h45 par A.M.

Il y a quelques jours, SoccerLink révélait l'intérêt de Claude Puel pour Gaël Kakuta qui brille à Amiens. L'ancien joueur de Chelsea débarquerait en cas de départ de Ryad Boudebouz. Mais ce dernier ne semble pas avoir l'intention de partir. Explications.

Arrivé l'été dernier provenance du Betis Séville pour environ 3,5M€, Ryad Boudebouz avait la lourde tâche de succéder à Rémy Cabella. Mais avec seulement un but et quatre passes décisives cette saison en Ligue 1, l'Algérien déçoit. A tel point qu'un départ ne serait pas exclu, Claude Puel privilégiant un rajeunissement de son effectif. Mais le principal intéressé ne l'entend pas de cette oreille. « Je n’ai aucunement pensé à partir. Je n’ai qu’un objectif, c’est finir la saison et préparer la suivante du mieux que possible. J’ai vécu des moments intenses ici et je remercie encore une fois les supporters pour tout l’amour que vous me portez et tout le soutien auprès de l’équipe. Je n’ai qu’une hâte, c’est retrouver le chaudron, mouiller le maillot et vous rendre fiers. Je suis 100% Vert », confiait-il à l'occasion d'un live sur Instagram .

Boudebouz bouche l'horizon de Kakuta

Et cette déclaration met d'emblée fin aux ambitions de Claude Puel pour une éventuelle arrivée de Gaël Kakuta. En effet, ces derniers jours, SoccerLink révélait que l'entraîneur de l'ASSE s'intéressait à Gaël Kakuta, auteur d'une très belle saison à Amiens. Mais l'arrivée de l'ancien de joueur Chelsea était directement liée à un éventuel départ de Ryad Boudebouz puisque dans l'esprit de Claude Puel, l'idée était de remplacer le second par le premier. Mais l'international algérien ayant bien l'intention de rester à l'ASSE cet été, la piste menant à l'actuelle meneur de jeu d'Amiens prend fin d'elle-même... Reste désormais à savoir ce que décidera le club stéphanois, qui doit vendre cet été et qui s'est lancé dans une stratégie de rajeunissement de son effectif.