Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grande priorité de l’OM se confirme !

Publié le 30 avril 2020 à 3h15 par A.M.

Interrogé sur la stratégie à adopter pour le mercato, Andoni Zubizarreta a révélé que l'Olympque de Marseille pourrait songer à prolonger plusieurs joueurs alors que ce n'était pas dans les plans initialement. L'avenir de Florian Thauvin, notamment semble relancé.

La crise actuelle pousse les dirigeants du football à trouver des solutions, notamment sur le mercato. Et pour cause, l'impact financier de cette crise sera énorme pour les clubs qui vont devoir faire preuve d'imagination. Au micro de Catalunya Radio, Andoni Zubizarreta a d'ailleurs dévoilé une partie du plan de l'Olympique de Marseille pour cet été : « Il faudra peut-être prolonger certains contrats. Il y a beaucoup de questions. On a l'impression que dans le foot tout tourne autour du mercato. On dirait qu'il est ouvert du 1er janvier au 31 décembre ! On devrait peut-être tous se remettre en question sur ce point ». Et cela relance l'avenir de nombreux joueurs au sein de l'effectif phocéen et non des moindres. A commencer par Florian Thauvin.

Le prolongation de Thauvin prend de l'ampleur

En effet, comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 20 avril dernier, l'Olympique de Marseille a fait de la prolongation du contrat de Florian Thauvin une priorité. Et pour cause, le bail du Champion du monde prend fin en juin 2021 et il pourrait donc partir libre dans un an. La déclaration d'Andoni Zubizrreta confirme donc cette tendance. Le directeur sportif de l'OM, conscient qu'il sera très compliqué de se renforcer cet été compte tenu des moyens limités du club phocéen, aggravés par la crise du Covid-19, souhaite miser sur les joueurs présents au sein de son effectif afin de rien dépenser sur le marché. Et les joueurs dont les contrats prennent fin en juin 2021 seront principalement concernés. Mais encore faut-il les convaincre de s'engager à l'OM sur le long terme. Ce qui n'est pas encore gagné...