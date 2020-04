Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’annonce de Zubizarreta pour le recrutement de l’OM !

Publié le 29 avril 2020 à 11h30 par T.M.

Alors les incertitudes sont nombreuses concernant le recrutement de l’OM, Andoni Zubizarreta a fait quelques confidences à ce sujet.

Avec l’actuelle crise du coronavirus, difficile d’y voir clair pour le prochain mercato estival. Tout d’abord, il faudra se mettre d’accord sur les dates de cette fenêtre de recrutement. Ensuite, il faudra voir quels seront les moyens dont les clubs disposeront tant les répercussions financières seront importantes. L’OM va notamment être l’une des grosses victimes de cette crise alors que les caisses étaient déjà vide avec la pandémie. De quoi compliquer plus que jamais la mission d’Andoni Zubizarreta. Toutefois, le directeur sportif de l’OM pourrait avoir trouvé la solution.

Prolonger pour se renforcer ?