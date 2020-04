Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette décision fracassante prise pour Icardi !

Publié le 29 avril 2020 à 10h15 par B.C.

Alors que l'avenir de Mauro Icardi au PSG reste incertain, plusieurs clubs seraient disposés à l'accueillir la saison prochaine. Cependant, l'Inter Milan n'en ferait pas partie malgré la crise sanitaire qui risque de compliquer le mercato estival.

Le mystère reste entier concernant l'avenir de Mauro Icardi. Prêté par l'Inter Milan l'été dernier, l'Argentin a réalisé une première partie de saison convaincante sous le maillot du PSG avant d'être relégué sur le banc de touche en début d'année. Ainsi, Mauro Icardi n'écarterait aucune option pour son avenir. Un retour en Italie ne serait pas pour lui déplaire même s'il pourrait accepter de prolonger son séjour au PSG. Reste à voir toutefois si la possible prolongation d'Edinson Cavani ne l'incitera pas à retrouver la Serie A, où la Juventus et Naples l'attendraient. Ce qui serait loin d'être le cas de l'Inter Milan en revanche.

Nainggolan et Perisic pourraient revenir, pas Icardi