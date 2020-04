Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Cavani totalement relancé… par Icardi !

Publié le 29 avril 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Edinson Cavani ne serait pas forcément condamné à un départ pour autant selon Didier Roustan.

Même s’il a vécu une saison très difficile en étant mis en concurrence directe avec Mauro Icardi au PSG, Edinson Cavani avait réussi à regagner peu à peu la confiance de Thomas Tuchel les semaines précédant l’arrêt total des compétitions. Et alors qu’il semblait condamné à un départ libre à l’issue de son contrat en juin prochain, Cavani pourrait finalement profiter de la situation floue de Mauro Icardi pour se relancer au PSG. C’est en tout cas l’opinion de Didier Roustan qui l’a exprimé au micro de L’Equipe du Soir sur La Chaine L’Equipe .

« On ne sait pas si Icardi va rester »