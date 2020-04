Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette terrible annonce sur le prix de Florian Thauvin...

Publié le 29 avril 2020 à 4h00 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin voit sa cote chuter sur le marché comme l'explique Pierre Ducrocq, ancien joueur du PSG et désormais agent de joueurs.

« Je te le dis, je reste, comme ça le débat il est clos parce que je vois des trucs passer tous les jours (...) Je vais partir au moment où on va jouer la ligue des Champions alors que ça fait des années que je me bas pour ça ? En plus je sors d'une longue blessure. Pourquoi tu veux que je parte ? » Il y a quelques jours, Florian Thauvin affichait sa volonté de rester à l'Olympique de Marseille. Toutefois, le club phocéen, qui a besoin de liquidités, pourrait en décider autrement, d'autant plus que le contrat de l'ancien Bastiais prend fin en juin 2021. Autrement dit, s'il ne prolonge pas, Florian Thauvin pourrait partir libre dans un an. Mais alors qu'il a longtemps disposé de la valeur marchande la plus élevée de l'effectif de l'OM, le Champion du monde a vu sa cote chuter à cause de sa situation contractuelle mais également de sa récente blessure comme l'explique Pierre Ducrocq, agent de joueurs.

«La valeur de Thauvin est bien inférieure à 40M€»