Mercato - Barcelone : Tout n’est pas perdu pour cet indésirable !

Publié le 29 avril 2020 à 1h30 par A.C.

Peu utilisé au FC Barcelone cette saison, Arturo Vidal pourrait voir une piste se réactiver.

Quel avenir pour Arturo Vidal ? Déjà peu utilisé sous Ernesto Valverde, le joueur du FC Barcelone n’a pas vu sa situation changer, avec l’arrivée de Quique Sétien. Il faut dire que la concurrence au milieu de terrain est féroce au Barça et cet hiver, Vidal aurait très bien pu claquer la porte. Antonio Conte souhaitait en effet le retrouver à l’Inter, lui qui l’a eu sous ses ordres à la Juventus par le passé. Depuis la fin du mercato hivernal, cette piste avait toutefois pris du plomb dans l’aile...

Conte n’a pas du tout oublié Vidal !