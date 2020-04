Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un flop du projet McCourt est poussé vers la sortie !

Publié le 29 avril 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

En grande difficulté depuis son arrivée à l’OM en 2018, Kevin Strootman serait encore poussé vers la sortie par ses dirigeants.

Recruté à l’OM par Rudi Garcia en 2018 alors que le technicien français l’avait déjà eu sous ses ordres par le passé à l’AS Rome, Kevin Strootman a été l’une des opérations les plus couteuses de l’ère McCourt puisque son transfert s’élevait à 25M€, et le milieu de terrain hollandais touche l’un des salaires les plus importants du vestiaire. Pourtant, depuis son arrivée, Strootman peine à justifier un tel investissement, et son avenir ne semble plus passer par l’OM.

Strootman poussé vers la sortie

Comme l’a révélé le journaliste de RMC Sport Mohamed Bouhafsi, la direction de l’OM chercherait toujours à se séparer de Kevin Strootman pour récupérer des liquidités et alléger sa masse salariale. Lors du prochain mercato estival, Andoni Zubizarreta devrait donc être chargé en priorité de trouver un point de chute au milieu de terrain néerlandais. Affaire à suivre…