Mercato - OM : Des prétendants XXL pour Boubacar Kamara ?

Publié le 28 avril 2020 à 23h00 par T.M.

Alors que l’avenir de Boubacar Kamara pourrait s’écrire loin de l’OM, en Angleterre, on serait à l’affût.

En proie à de grosses difficultés financières, l’OM pourrait se séparer de ces joueurs à fortes valeurs marchandes. Les regards se tournent cers certains joueurs, en particulier en défense centrale. A l’instar de Duje Caleta-Car, Boubacar Kamara pourrait lui aussi permettre de renflouer les caisses phocéennes. A 20 ans, le Marseillais est promis à un très bel avenir. De quoi intéresser de nombreuses écuries en Europe et les enchères pourraient par conséquent vite monter pour Kamara.

Du beau monde est à l’affût !

Avec la situation actuelle, Boubacar Kamara pourrait donc ne pas rester longtemps à l’OM. Et à en croire les informations de Mohamed Bouhafsi, les sollicitations pourraient être nombreuses cet été. Ainsi, à l’occasion d’un live sur Périscope, le journaliste RMC a assuré que Kamara était très apprécié en Angleterre, notamment par Chelsea et Manchester City. Les plus grands seraient donc à l’affût, reste maintenant à savoir ce qui attendra le protégé de Villas-Boas dans les prochains mois.