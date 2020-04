Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n'aurait pas lâché l'idée de recruter Pogba...

Publié le 29 avril 2020 à 10h45 par D.M.

Alors que Paul Pogba pourrait quitter Manchester United lors du prochain mercato, plusieurs clubs intéressés surveilleraient de près la situation. Le Real Madrid et la Juventus auraient une longueur d'avance sur ce dossier, mais le PSG et l’Inter resteraient en embuscade.

Déjà proche d’un départ lors du dernier mercato estival, Paul Pogba pourrait cette fois bel et bien quitter Manchester United. Calciomercato.com annonce en effet que le club anglais aurait renoncé à l’idée de prolonger le contrat du milieu de terrain qui s’achève en juin 2021. Autrement dit, Paul Pogba devrait être placé sur la liste des transferts lors du prochain marché des transferts afin de permettre à Manchester United de récolter des liquidités et éviter de voir le joueur quitter l’Angleterre libre l’année prochaine. Une aubaine pour le Real Madrid, la Juventus et le PSG qui rêveraient de mettre la main sur Paul Pogba.

Le Real Madrid et la Juventus en tête, mais le PSG n'a pas dit son dernier mot