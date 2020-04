Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pogba est poussé à snober Zidane !

Publié le 28 avril 2020 à 22h30 par A.C.

Pour Claudio Marchisio, Paul Pogba a tout intérêt à retrouver son ancien club de la Juventus, qu’il a quitté en 2016.

On n’a pas fini de parler de l’avenir de Paul Pogba. Après son départ raté l’été dernier, le Français n’aurait pas abandonné l’idée de quitter Manchester United. Le Paris Saint-Germain a été cité parmi les clubs susceptibles de l’accueillir, mais c’est le Real Madrid et la Juventus qui semblent se livrer une guerre sans merci, pour l’avoir. Zinedine Zidane est en effet un grand fan de Pogba et est persuadé qu’il est le profil parfait, pour renforcer son milieu de terrain.

Marchisio appelle Pogba à revenir à la Juve