Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo dans le dossier Pogba ?

Publié le 26 avril 2020 à 23h45 par J.-G.D.

Malgré une volonté d’attirer Paul Pogba cet été, l’Inter Milan se heurterait au salaire du joueur et aux exigences financières de Manchester United. Un concurrent en moins pour le PSG.

Leonardo ne lâcherait rien pour Paul Pogba. C’est en tout cas l’information de Tuttosport ce dimanche. En Italie, on explique que le directeur sportif du PSG souhaiterait lancer les grandes manœuvres afin d’acter le renfort du milieu de terrain de Manchester United cet été. Rien ne sera facile dans ce dossier. Entre un éventuel transfert au Real Madrid ou un possible retour de l'international tricolore à la Juventus, en passant par l'intérêt de l'Inter Milan, Pogba a l'embarras du choix en vue du mercato estival. Mais les Nerazzurri pourraient faire une croix sur cette piste. Explications...

« Pogba ? C’est impensable aujourd’hui pour l’Inter Milan »