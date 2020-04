Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un tournant décisif pour le dossier Pogba !

Publié le 26 avril 2020 à 10h45 par A.C.

Les dirigeants de Manchester United semblent avoir pris une décision forte concernant l’avenir de Paul Pogba.

Partira ? Ne partira pas ? Cet été, on devrait une nouvelle fois assister à un très long feuilleton, autour de l’avenir de Paul Pogba. Ce dernier souhaite quitter Manchester United, mais les montants réclamés jusqu’à maintenant ont refroidi grandement le Real Madrid et la Juventus. Il faut dire que la presse britannique assure que les Red Devils réclameraient bien plus de 100M€ pour le Français, que Leonardo aimerait attirer au Paris Saint-Germain.

United est ouvert à un échange pour Pogba

D’après les informations Ed Woodward est désormais disposé à accepter un échange pour Paul Pogba. Le directeur général et vice-président de Manchester United est conscient qu’avec la crise sanitaire actuelle, aucun club ne pourra faire une offre dépassant les 100M€. Face aux envies de départ de Pogba, il aurait ainsi ouvert à la possibilité de l’arrivée d’un ou de plusieurs joueurs, qui pourraient son débloquer son départ.