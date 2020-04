Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar aurait un plan bien précis pour son avenir !

Publié le 26 avril 2020 à 8h15 par Th.B.

Alors qu’une prolongation de contrat semblerait être dans les tuyaux, Neymar aurait l’intention de quitter le PSG pour évoluer de nouveau aux côtés de Lionel Messi avant de lui succéder.

La presse espagnole a relancé le feuilleton Neymar samedi. Quotidien catalan, SPORT a révélé qu’à son retour en France, lui qui est actuellement confiné au Brésil, Neymar demanderait un bon de sortie de la part de ses dirigeants pour lui permettre de quitter le PSG à l’intersaison. Le FC Barcelone serait toujours sur les rangs pour accueillir la star auriverde qui semblait cependant dernièrement se diriger vers une prolongation de contrat au PSG, son bail expirant à l’été 2022. Neymar voudrait tourner la page PSG pour revenir au FC Barcelone afin d’à terme combler le vide que laissera Lionel Messi.

Neymar voudrait rejouer avec Messi puis lui succéder à Barcelone !