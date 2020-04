Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo saurait à quoi s’attendre avec Paul Pogba !

Publié le 30 avril 2020 à 10h15 par Th.B.

Dans les petits papiers de Zinedine Zidane, Paul Pogba rêverait toujours d’aller au Real Madrid. Cependant, le PSG serait également dans le coup. Manchester United aurait un plan pour le transfert de Pogba.

Depuis la suspension des compétitions pour éviter la propagation du Coronavirus, le monde du football européen est à l’arrêt, mais les tractations se déroulent toujours en coulisse en marge du mercato estival. Les dirigeants des clubs, les joueurs et leurs agents, bougent leurs pions concernant leur avenir. Et Paul Pogba n’y ferait pas exception. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec Manchester United, le champion du monde tricolore semblerait destiné à aller voir ailleurs, après avoir passé quatre saisons à Manchester. Le club mancunien ne serait d’ailleurs pas contre un départ du Français, sur les tablettes du PSG, du Real Madrid ainsi que de la Juventus. Les dirigeants des Red Devils poseraient cependant une condition à son départ.

Manchester United ne reverrait pas ses ambitions à la baisse