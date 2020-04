Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pjanic prêt à rejoindre Leonardo à Paris ? La réponse !

Publié le 30 avril 2020 à 11h15 par A.C.

Miralem Pjanic, milieu de la Juventus suivi de près par le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, aurait les idées claires pour son avenir.

Cet été, Leonardo souhaite renforcer l’entrejeu du Paris Saint-Germain et il a déjà activé plusieurs pistes. Nous vous avons révélé que le directeur sportif du PSG s’intéresse à Ismaël Bennacer du Milan AC, mais également à Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio, Sandro Tonali de Brescia ou encore Lucas Paqueta du Milan AC. Le 24 avril dernier, nous vous avons également révélé que Leonardo a noué un premier contact avec l’entourage de Miralem Pjanic de la Juventus. Ce dernier pourrait toutefois être concerné par un échange avec Arthur Melo du FC Barcelone, à en croire la presse italienne.

Le Barça plutôt que le PSG pour Pjanic ?