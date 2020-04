Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prolongation de Neymar doit-elle être une priorité ?

Publié le 30 avril 2020 à 8h00 par La rédaction

Au sien du Paris Saint-Germain, on semble de plus en plus pencher pour une prolongation de Neymar. Selon vous, ce dossier doit-il être une priorité pour le PSG ? C’est notre sondage du jour !

L’été dernier, Neymar a fait tout ce qui était en son pouvoir pour quitter le Paris Saint-Germain. Il est pourtant resté et, depuis, il essaye de recoller les morceaux avec le club et les supporters parisiens. En Espagne, on assure toutefois que le FC Barcelone n’a pas dit son dernier mot. Avec Lautaro Martinez de l’Inter, la star du PSG serait toujours l’un des grands objectifs du club. Contrairement à l’été dernier, Neymar semble pourtant avoir pris conscience d’une chose : le Barça n’est actuellement pas en mesure de faire une offre pouvant satisfaire le PSG. Ainsi, l’idée d’une prolongation fait son chemin. Le joueur et son entourage semblent croire qu’une prolongation serait le meilleur choix à l’heure actuelle et Leonardo peut donc mettre en place son plan ! Le directeur sportif du PSG souhaiterait en effet boucler la prolongation de Neymar, avant de se tourner vers Kylian Mbappé.

Leonardo doit faire le bon choix avec Neymar

Le contrat qui lie actuellement Neymar au Paris Saint-Germain, court jusqu’en 2022. Leonardo a donc tout intérêt à le prolonger le plus vite possible. Cela pourrait en effet éviter des problèmes au PSG, comme la baisse du prix du joueur sur le marché, où le fait de se diriger vers un possible départ de Neymar à la fin de son contrat. Mais pourquoi ne pas d’abord se concentrer sur Kylian Mbappé ? Le champion du monde français est en effet courtisé par les plus grands clubs au monde. Sa jeunesse et son talent en font une cible de choix, beaucoup plus que Neymar, qui a fêté ses 28 ans en février dernier. Leonardo pourrait ainsi prioriser une prolongation de Mbappé, qui pourrait d’ailleurs être un argument de poids dans les négociations avec Neymar ! L’autre solution serait une vente de Neymar dès cet été. Le FC Barcelone et le Real Madrid semblent en effet toujours intéressés, même si la crise actuelle pourrait les empêcher de formuler une offre conséquente.



Alors, la prolongation de Neymar doit-elle être une priorité pour le PSG ?