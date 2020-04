Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo réclamerait 100M€ pour Mauro Icardi !

Publié le 30 avril 2020 à 12h15 par T.M.

Alors que l’incertitude règne concernant la présence ou non de Mauro Icardi la saison prochaine au PSG, Leonardo aurait toutefois l’intention de récupérer une belle somme d’argent dans cette opération.

Quelle sera le visage de l’attaque du PSG la saison prochaine ? Alors que Neymar et Kylian Mbappé pourraient finalement rester, Mauro Icardi pourrait ne pas être l’attaquant de pointe. En effet, alors que Leonardo dispose d’une option d’achat à hauteur de 70M€, négociée avec l’Inter Milan au moment du prêt de l’Argentin, cela n’est pas certain que le natif de Rosario soit toujours là la saison prochaine. En effet, de plus en plus, il est question d’un retour en Italie, et notamment d’une possible opération XXL entre le PSG et la Juventus qui verrait Leonardo acheter Icardi avant de l’envoyer vers Turin, en échange d’une somme d’argent et/ou de joueurs. Mais le directeur sportif parisien serait visiblement très gourmand.

Un transfert à 100M€ ?