Mercato - OM : Le Milan AC reçoit un énorme conseil pour Morgan Sanson !

Publié le 30 avril 2020 à 12h00 par D.M.

Alors que l’OM doit vendre lors du prochain mercato afin de renflouer ses caisses, Morgan Sanson pourrait être concerné par un départ. Conseiller recrutement en Italie, Malu Mpasinkatu pousse le Milan AC à s’offrir le milieu de terrain.

L’OM traverse une période délicate. Dans une situation économique compliquée, le club marseillais aurait vu sa situation s’aggraver en raison de la crise sanitaire et des lourdes pertes causées par le coronavirus. Dans ce contexte, l’objectif principal est de renflouer les caisses et vendre ainsi les joueurs qui disposent d’une belle cote sur le marché. Arrivé à l’OM en janvier 2017, Morgan Sanson pourrait être sacrifié afin de permettre au club marseillais d’obtenir des liquidités. Plusieurs clubs de Premier League auraient coché son nom à l’instar d’Everton et West Ham. Mais le milieu de terrain bénéficie également d'une excellente réputation du côté de l'Italie.

« Ce serait un bon profil pour ce que Milan cherche »