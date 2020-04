Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers un énorme revirement de situation pour cette pépite ?

Publié le 30 avril 2020 à 9h30 par Th.B.

Suivi par l’OM, le jeune Pape Gueye s’est engagé pour cinq saisons avec Watford mercredi, comme le club anglais l’a révélé dans un communiqué. Néanmoins, son transfert ne serait pas encore acté selon son représentant. Explications.

Le 16 avril dernier, le 10 Sport vous révélait en exclusivité qu’après trois saisons passées au Havre en tant que joueur professionnel, Pape Gueye (21 ans) s’en ira du côté de l’Angleterre. En effet, on vous dévoilait l’intérêt et des discussions avancées avec Watford et même un imminent accord. De quoi faire capoter les plans de l’OM, Andoni Zubizarreta étant ouvert à son arrivée au sein du club phocéen cet été. Mercredi, par le biais d’un communiqué, Watford a officialisé l’arrivée de Gueye, qui sera un joueur des Hornets pour les cinq prochaines saisons. Cependant, le milieu de terrain du Havre ne serait pas encore officiellement un Hornet .

L’agent de Pape Gueye dément un accord total avec Watford !