Mercato - OM : Zubizarreta est passé à côté d’une très belle affaire !

Publié le 30 avril 2020 à 4h15 par A.M.

En quête de belles opportunités sur le marché, l'Olympique de Marseille explore notamment certaines pistes en Ligue 2. Dans cette optique, Andoni Zubizarreta avait coché le nom de Pape Gueye, élément clé de Paul Le Guen au Havre. Mais le jeune milieu de terrain s'est engagé avec Watford...

Avec la crise actuelle, les problèmes financiers de l'Olympique de Marseille ne se sont pas amélioré, loin de là même. Par conséquent, afin de se renforcer, Andoni Zubizarreta va devoir se montrer malin en flairant les bonnes affaires. Cela pourra passer par des prêts, ou bien par le recrutement de jeunes joueurs prometteurs Toutefois, la solution la moins coûteuse consisterait à recruter à attirer des joueurs dont le contrat arrive à échéance et pour lesquels il n'y aurait donc aucune indemnité de transfert à dépenser. Dans cette optique, l'OM s'était positionné sur Pape Gueye auteur d'une très belle saison en Ligue 2 avec Le Havre et en fin de contrat avec le club normand. Mais ce joli coup a échappé aux Phocéens.

Gueye échappe à l'OM...