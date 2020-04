Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Thiago Silva interpelle directement Leonardo !

Publié le 30 avril 2020 à 3h30 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de Thiago Silva, dont le contrat prend fin en juin prochain au PSG, Paulo Tonietto, agent du Brésilien, assure qu'il s'entretiendra prochainement avec Leonardo.

Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité le 15 avril dernier, le Paris Saint-Germain a changé ses plans avec les joueurs en fin de contrat, à commencer par Thiago Silva. Et pour cause, la crise actuelle pousse les clubs à changer leur plan. Et le club de la capitale n'échappe pas à la règle. Ainsi, alors qu'un départ du Brésilien était évoqué, Leonardo s'est rapproché de l'entourage du capitaine du PSG avait de lui proposer un nouveau bail d'un an supplémentaire. Une perspective qui pourrait plaire à Thiago Silva comme l'explique son agent, Paulo Tonietto, qui confirme qu'il va discuter avec Leonardo.

L'agent de Thiago Silva va discuter avec Leonardo