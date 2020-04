Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouveau riche prêt à faire une folie pour Sanson ?

Publié le 22 avril 2020 à 3h30 par A.M.

Racheté par un fonds d'investissement saoudien, Newcastle devrait dynamité le marché des transferts. Avec plus de 230M€ à investir sur le mercato, les Magpies pourraient notamment sortir l'OM de ses problèmes en misant sur Morgan Sanson dont le nom a plusieurs fois circulé dans le nord de l'Angleterre. Analyse.

Malgré la crise sanitaire qui frappe le monde, la Premier League pourrait toujours dépenser sans compter sur le mercato. Mais cet été, les millions d'euros pourraient venir d'un club inattendu : Newcastle. Les Magpies seraient effectivement sur le point d'être rachetés par un fonds d'investissement saoudien qui prévoirait d'investir pas moins de 230M€ sur le marché pour se renforcer. Une nouvelle qui pourrait bien faire parler à l'OM. Et pour cause, Paul Aldridge est venu épauler Jacques-Henri Eyraud afin de faire profiter de son réseau anglais au club phocéen en grande difficulté financière. Il aura donc pour but de vendre des Marseillais en Premier League afin de renflouer les caisses marseillaises. Et bien évidemment, le rachat de Newcastle pourrait bien l'aider.

Newcastle, la bouffée d'oxygène de l'OM ?