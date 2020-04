Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Pourquoi le Real Madrid n’avancera pas sur Sadio Mané

Publié le 22 avril 2020 à 0h30 par La rédaction

Le contexte ne paraît pas réuni pour que le Real Madrid avance ses pions sur Sadio Mané. Analyse.

Dans son édition du jour, France Football annonce que seule l’opportunité constituée par le Real Madrid pourrait inciter Sadio Mané à quitter Liverpool, le joueur rêvant en effet de porter le maillot merengue. Comme l'explique France Football , seul le Real Madrid pourrait inciter l'attaquant à plier bagage à l'avenir.

Gareth Bale ferme la porte…

Pour autant, le contexte paraît difficile pour que le Real lance une offensive cet été sur Sadio Mané. Si Zidane pousse en ce sens, il y a de fortes chances qu’il ne soit pas suivi par le club, qui souhaite avant tout garder une capacité d’investissement maximale pour sa double offensive XXL programmée en juin 2021 pour le duo Haaland-Mbappe. Dans ces conditions, Madrid privilégie un attaquant moins onéreux pour cet été, à un prix de 50 millions d’euros. Une opportunité aurait pu éventuellement surgir si Gareth Bale avait pu être intégré dans le deal avec Liverpool ou alors vendu ailleurs au préalable. Mais l’ailier gallois a confirmé qu’il resterait un an de plus, jusqu’au bout de son contrat. Zidane aurait-il donc vu sa dernière chance d’avancer sur Mané se refermer ? Très possible.