Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un retour de flamme à prévoir pour Wissam Ben Yedder ?

Publié le 30 avril 2020 à 10h30 par T.M.

Cherchant toujours à trouver celui qui viendra assurer la succession de Luis Suarez, le FC Barcelone n’aurait pas oublié le nom de Wissam Ben Yedder (AS Monaco).

Cet été, le FC Barcelone aurait bien l’intention de résoudre l’un de ses gros dossiers : la succession de Luis Suarez. Reste maintenant à savoir qui sera choisi pour occuper ce rôle. Depuis de longues semaines, il est question d’un intérêt pour Lautaro Martinez. Le buteur argentin de l’Inter Milan serait la grande priorité, mais les négociations sont difficiles. De quoi inciter la direction du Barça à étudier d’autres options. Dernièrement, L’Equipe assurait que lors du dernier mercato hivernal, le club catalan avait étudié la possibilité de faire venir Wissam Ben Yedder, qui était en forme à l’AS Monaco. Si cela n’avait finalement pas été possible, ce dossier ne serait pas pour autant enterré.

Ben Yedder en plan B ?