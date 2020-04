Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce fracassante de Kays Ruiz sur son avenir au PSG !

Publié le 30 avril 2020 à 9h15 par T.M. mis à jour le 30 avril 2020 à 9h46

Chiper au FC Barcelone par le PSG, Kays Ruiz est actuellement en discussion pour prolonger son contrat. Toutefois, la pépite parisienne a des conditions précises pour signer ce nouveau bail.

En cette période de confinement, Leonardo a tout de même du pain sur la planche pour planifier la prochaine saison. Le directeur sportif du PSG est notamment occupé par les jeunes pépites du club de la capitale, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche en premier lieu. L’objectif est ainsi de leur faire signer un premier contrat pro afin de les conserver. Mais d’autres talents sont au centre des discussions. C’est le cas de Kays Ruiz. Chipé au FC Barcelone en 2015, le milieu de terrain évolue actuellement avec l’équipe U19, mais aspire à voir plus haut. Des demandes qui freinent les discussions pour sa prolongation de contrat, lui qui est engagé avec le PSG jusqu’en 2021. Et Kays Ruiz n’a d’ailleurs pas hésité à ouvrir la porte s’il n’était pas entendu.

« Si le PSG ne veut pas me faire m’entraîner avec les pros… »