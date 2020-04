Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani disposerait d’un contrat entre ses mains !

Publié le 30 avril 2020 à 6h45 par Th.B.

Certes, la piste Atletico Madrid semblait s’être refroidie ces derniers temps pour Edinson Cavani. Cependant, l’attaquant du PSG aurait récemment été approché par la direction du club rojiblanco qui n’aurait pas fait les choses à moitié. Explications.

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Edinson Cavani pourrait finalement prolonger son engagement avec le PSG d’après L’Équipe , qui a récemment assuré que cette possibilité serait discutée en interne à cause de la crise financière causée par la pandémie du Coronavirus et des incertitudes qui entourent le mercato estival. Néanmoins, la cote d’Edinson Cavani semble toujours être bonne sur le marché. L’Inter serait intéressée à l’idée de recruter l’Uruguayen alors que Newcastle serait en passe de formuler une proposition en or au Matador pour le convaincre de rejoindre le nouveau projet alléchant des Magpies . Cependant, une tout autre destination se présenterait à Cavani.

Cavani à l’Atletico pour les trois prochaines saisons ?