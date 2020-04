Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est intéressé par un cadre de Simeone, mais…

Publié le 30 avril 2020 à 6h30 par Th.B.

Alors que le nom de Thomas Partey serait dans les petits papiers de Leonardo, le PSG n’est pas passé à l’action pour le milieu de terrain de l’Atletico Madrid.

Véritable moteur du milieu de terrain de l’Atletico Madrid cette saison, Thomas Partey aura pris son temps pour faire son trou dans l’entrejeu des Colchoneros , lui qui a fait ses classes et ses premiers pas dans le monde professionnel avec le club rojiblanco en 2013 avant d’être prêté à deux reprises à Majorque et Almeria. Partey est désormais un élément indéboulonnable de l’effectif de Diego Simeone et figurerait dans les plans de Leonardo pour le prochain mercato du PSG. Le directeur sportif apprécierait son profil d’après RMC Sport, lui qui recherche un élément pour renforcer le milieu de terrain parisien. Cependant, le PSG n’a pas encore bougé ses pions.

Deux clubs ont bougé pour Thomas Partey, mais pas le PSG

C’est en effet l’information exclusive que le 10 Sport vous a révélé le 29 avril. Certes, l’Atletico Madrid a reçu deux offres concrètes pour le transfert de Thomas Partey à l’intersaison, l’une provenant de la Juventus et l’autre venue tout droit d’Angleterre, sans que l’identité du club ne filtre pour autant. Néanmoins, d’après nos sources, le PSG n’a pas encore imité la Juventus pour Partey. La clause libératoire de Partey qui figure dans son contrat avec l’Atletico s’élève à 50M€, le PSG devra rapidement agir s’il souhaitait réellement s’attacher les services du Ghanéen qui semble bien parti pour quitter l’Atletico lors de la prochaine session des transferts.