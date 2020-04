Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid reste prêt à tout pour Kylian Mbappé !

Publié le 30 avril 2020 à 8h15 par T.M.

Avec la crise liée au coronavirus, le Real Madrid pourrait avoir du mal à réaliser une opération XXL pour Kylian Mbappé. Néanmoins, au sein de la Casa Blanca, on ne fermerait aucune porte à ce sujet.

Il semble d’ores et déjà écrit que Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid. Toutefois, dans ce dossier, la grande question est de savoir quand cette opération se réalisera. Si le Français est sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, pas sûr qu’il aille jusqu’au bout de son engagement. Néanmoins, avec le coronavirus, les caisses se sont vidées et le Real Madrid n’est pas exempté de cette crise financière. Difficile donc de voir les Merengue lâcher une somme XXL dans les prochains mois pour tenter de faire céder Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Toutefois, visiblement, rien ne serait impossible pour Mbappé…

Le Real Madrid étudie toutes les options