Mercato - PSG : Kylian Mbappé a lâché un énorme indice…

Publié le 30 avril 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Malgré toutes les spéculations sur son avenir au PSG qui serait très incertain, Kylian Mbappé a clairement laissé entendre qu’il ne bougerait pas du club de la capitale cet été.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé figurerait toujours sur les tablettes du Real Madrid qui envisagerait sérieusement de le recruter le plus rapidement possible. Chaque semaine, la presse espagnole ne cesse d’apporter de nouveaux éléments sur ce dossier, et assure notamment que Mbappé rêverait de travailler aux côtés de Zinedine Zidane au Real Madrid. Mais qu’en est-il vraiment ?

« Tout le monde parle, personne ne sait »