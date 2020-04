Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un grand nom prend position pour la succession de Zidane !

Publié le 30 avril 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Ancien joueur du Real Madrid, Fabio Cannavaro affiche clairement son souhait de venir entraîner un jour le club merengue.

Ces derniers mois, l’avenir incertain de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid fait couler beaucoup d’encre dans la presse espagnole. En effet, même si la tendance serait actuellement à un maintien en poste du technicien français, de nombreux profils étrangers sont annoncés comme des pistes plausibles pour venir lui succéder au Real Madrid la saison prochaine. Et un ancien joueur de la Casa Blanca n’a pas caché son intérêt…

Cannavaro veut le Real