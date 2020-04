Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi moins cher que prévu ?

Publié le 30 avril 2020 à 7h45 par A.C.

Prêté au Paris Saint-Germain par l’Inter, Mauro Icardi pourrait bien voir le montant de son option d’achat baisser.

S’il ne semble pas encore pris une décision définitive, Leonardo peut garder Mauro Icardi au Paris Saint-Germain, grâce à une option d’achat présente dans son contrat. Il suffira de verser 70M€ à l’Inter avant le terme du prêt de l’attaquant, pour l’acquérir définitivement. Plusieurs sources, notamment en Italie, ont annoncé que le directeur sportif du PSG aurait l’intention d’activer cette option, avant de vendre Icardi dans la foulée à la Juventus.

L’Inter prête à baisser l’option d’achat d’Icardi