Mercato - PSG : Ce scénario qui se précise pour Mauro Icardi...

Publié le 30 avril 2020 à 0h15 par A.C.

Actuellement prêté par l’Inter au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi pourrait voir une piste tomber à l’eau pour son avenir.

Une saison et puis s’en va ? Arrivé au Paris Saint-Germain l’été dernier, Mauro Icardi aurait déjà l’intention de plier bagages. Leonardo pourrait lever son option d’achat, mais la presse italienne assure qu’une clause permettrait à Icardi de refuser d’être définitivement acheté par le PSG. Car l’Argentin, souhaiterait rentrer en Italie, où résident sa femme et ses enfants. Pas pour jouer à l’Inter, qui ne veut plus entendre de lui, mais au Napoli ou à la Juventus, qui semblent lui faire les yeux doux.

Milik aurait définitivement dépassé Icardi pour la Juve