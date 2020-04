Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Meunier aurait une préférence pour son prochain club !

Publié le 29 avril 2020 à 22h15 par B.C.

Libre à la fin de la saison, Thomas Meunier intéresse de nombreux clubs, dont Tottenham. Et le latéral droit du PSG serait visiblement séduit à l'idée de jouer sous les ordres de José Mourinho.

À la différence de Thiago Silva et Edinson Cavani, qui pourraient finalement prolonger avec le PSG, Thomas Meunier ne devrait pas être retenu par Leonardo. Le directeur sportif parisien ne s'est pas rapproché de l'international belge et serait déjà à la recherche d'un nouveau latéral droit. De son côté, Thomas Meunier intéresse de nombreux clubs. Dortmund, Naples, Valence, ou encore Tottenham lorgnent le joueur de 28 ans, libre de s'engager dans le club de son choix cet été. Et parmi tous ces prétendants, l'un d'eux aurait retenu l'attention du Belge.

Meunier intéressé par Tottenham